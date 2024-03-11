Складено рейтинг найкращих міст світу

Експерти компанії Resonance опублікували новий рейтинг найкращих міст світу.
За даними Resonance, лідером у 2024 році став Лондон, посівши перше місце вже вдев’яте поспіль. Рейтинг формувався на основі статистичних показників та оцінок як місцевих жителів, так і туристів. У процесі оцінки враховувалися такі критерії, як безпека, логістика, доступність, рівень освіти, культурне життя та багато іншого.
Десятка найкращих міст у світі виглядає так:
- Лондон, Велика Британія;
- Париж, Франція;
- Нью-Йорк, США;
- Токіо, Японія;
- Сінгапур;
- Дубаї, ОАЕ;
- Сан-Франциско, США;
- Барселона, Іспанія;
- Амстердам, Нідерланди;
- Сеул, Південна Корея.
Замикають рейтинг 100 найкращих міст Оттава, Кельн, Шарлотт, Калгарі, Нагоя, Дюссельдорф, Ханой, Гетеборг, Саппоро, Більбао, Балтімор.
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