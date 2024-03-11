Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяСкладено рейтинг найкращих міст світу
Велика БританіяІспаніяКорея

Складено рейтинг найкращих міст світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найкращих міст світу
Photo by Benjamin Davies on Unsplash

Експерти компанії Resonance опублікували новий рейтинг найкращих міст світу.

За даними Resonance, лідером у 2024 році став Лондон, посівши перше місце вже вдев’яте поспіль. Рейтинг формувався на основі статистичних показників та оцінок як місцевих жителів, так і туристів. У процесі оцінки враховувалися такі критерії, як безпека, логістика, доступність, рівень освіти, культурне життя та багато іншого.

Десятка найкращих міст у світі виглядає так:

  1. Лондон, Велика Британія;
  2. Париж, Франція;
  3. Нью-Йорк, США;
  4. Токіо, Японія;
  5. Сінгапур;
  6. Дубаї, ОАЕ;
  7. Сан-Франциско, США;
  8. Барселона, Іспанія;
  9. Амстердам, Нідерланди;
  10. Сеул, Південна Корея.

Замикають рейтинг 100 найкращих міст Оттава, Кельн, Шарлотт, Калгарі, Нагоя, Дюссельдорф, Ханой, Гетеборг, Саппоро, Більбао, Балтімор.

Читати також: Названі “щасливі та нещасні” країни світу

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Рівень тривоги “помаранчевий”: небо над Дубаєм стало чорним (Відео)

ОАЕ
Через погіршення погоди та сильні зливи в Дубаї оголошено...

Двоповерховий автобус в’їхав у паб у центрі Лондона (ВІДЕО)

Велика Британія
Як повідомляє The Independent, у Лондоні (Великобританія) 5 березня...

Названі найдоступніші міста у світі для експатів

Велика Британія
Greenback проаналізувала дані від Trading Economics та Expatistan, щоб...

В ОАЕ п’яний пасажир бізнес-класу ударив бортпровідника головою (Відео)

ОАЕ
П'яний пасажир бізнес-класу авіакомпанії Emirates ударив бортпровідника головою та...

ОАЕ у 2023 році прийняв рекордні 17 млн іноземних туристів

ОАЕ
Емірат Дубай (ОАЕ) у 2023 році прийняв рекордні 17.15...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму