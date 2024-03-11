Складено рейтинг найкращих міст світу

Експерти компанії Resonance опублікували новий рейтинг найкращих міст світу.

За даними Resonance, лідером у 2024 році став Лондон, посівши перше місце вже вдев’яте поспіль. Рейтинг формувався на основі статистичних показників та оцінок як місцевих жителів, так і туристів. У процесі оцінки враховувалися такі критерії, як безпека, логістика, доступність, рівень освіти, культурне життя та багато іншого.

Десятка найкращих міст у світі виглядає так:

Лондон, Велика Британія; Париж, Франція; Нью-Йорк, США; Токіо, Японія; Сінгапур; Дубаї, ОАЕ; Сан-Франциско, США; Барселона, Іспанія; Амстердам, Нідерланди; Сеул, Південна Корея.

Замикають рейтинг 100 найкращих міст Оттава, Кельн, Шарлотт, Калгарі, Нагоя, Дюссельдорф, Ханой, Гетеборг, Саппоро, Більбао, Балтімор.

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