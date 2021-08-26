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УКРАЇНА

Кулеба заявив, що “Кримська платформа” стала поразкою для Москви

Україна повернула питання Криму в міжнародний порядок денний - Кулеба

Євгеній Подольський

Кримська платформа стала поразкою для Росії, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на прес-конференції в четвер у Києві.

Кулеба нагадав, що в Києві 23 серпня пройшов перший установчий саміт «Кримської платформи» за участю представників 46 країн і міжнародних організацій.

«Всі наші партнери відзначають, що запуск Кримської платформи на такому високому рівні став великою поразкою Москви», – сказав глава української дипломатії.

За словами глави МЗС, саміт Кримської платформи – це тільки початок великої роботи за п’ятьма напрямками: невизнання анексії Криму, застосування санкцій, протидію порушенням прав людини, гарантування безпеки та свободи судноплавства і подолання економічних і екологічних наслідків деокупацію.

Кулеба також прокоментував чутки про захоплення українського літака.

Глава МЗС спростував твердження про захоплення українського лайнера, зазначивши, що якісь погрози щодо літака були, однак проблема була вирішена.

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