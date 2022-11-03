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Туризм

У нічному клубі Севастополя охоронець зайнявся сексом із туристкою на барній стійці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У нічному клубі Севастополя охоронець зайнявся сексом із туристкою на барній стійці

Чоловік був ув’язнений після того, як його зняли на камеру, коли він займався сексом із оголеною відвідувачкою у нічному клубі в Криму.

Інцидент у стилі X-rated стався у місті Севастополь — лише за кілька годин до того, як на найближчій авіабазі в Саках пролунала серія вибухів.

Але безсоромну пару, схоже, не хвилювала війна, що триває — натомість вони влаштували свої власні вибухи.

Шокуючі кадри, зняті іншим гостем, показують, як чоловік і зухвала красуня, стоячи на стійці, займаються публічним сексом на очах усього клубу.

Чоловік впивається в брюнетку, що задихається, ззаду, поки вона тримається за грати на стелі, щоб не впасти.

У нічному клубі Севастополя охоронець зайнявся сексом із туристкою на барній стійці

Перекручена пара займається сексом без будь-яких заборон, тоді як на задньому плані закладу, який був відносно порожнім, звучить гучна музика.

Потім кадри обриваються на тому, що жінка стоїть навколішки перед чоловіком і займається з ним оральним сексом.

У нічному клубі Севастополя охоронець зайнявся сексом із туристкою на барній стійці

Обидва виглядали незворушними через те, що товариші по чарці знімали цей сексуальний трюк, а один із збуджених очевидців навіть підійшов для зйомки крупним планом всього за кілька сантиметрів від того, що відбувається.

У Росії публічний секс є злочином, який карається невеликим штрафом та ув’язненням на строк до 15 днів.

Поліція дізналася про порнографічний фільм після того, як він був розміщений у соціальних мережах, і негайно розпочала пошуки винних у розпусті.

У нічному клубі Севастополя охоронець зайнявся сексом із туристкою на барній стійці

У заяві, опублікованій у середу, управління МВС Росії містом Севастополю повідомило, що вони швидко встановили особу чоловіка – 32-річного, який працює у закладі охоронцем.

Тим часом жінка-учасниця залишається на волі, і прес-секретар заявила: “Місцезнаходження другої учасниці інциденту встановлюється, щоб притягнути її до відповідальності”.

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