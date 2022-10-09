Вибух мосту та туризм: у Криму перебувають понад 50 тисяч російських туристів

У Криму може перебувати понад 50 тис. туристів загалом, із них приблизно 4 тис. мали виїхати з Криму в суботу — такий опис ситуації дав АТОР. Як мінімум на цих 4 тис. туристах дався взнаки вибух на Кримському мості — ні в’їхати, ні виїхати туристи не змогли. Однак до вечора суботи мостом відновили рух, поки по одній смузі реверсом. У суботу обіцяють відкрити і двосмуговий рух, а також повернути в дію розклад поїздів.

Нагадаємо, що згідно з офіційною інформацією, яку озвучив Національний антитерористичний комітет РФ, о 6:07 ранку суботи на автомобільній частині Кримського мосту з боку Таманського півострова стався підрив вантажного автомобіля з вибухівкою. Від вибуху відбулася детонація цистерн із паливом у залізничному складі. Частково обрушені два автомобільні прольоти переправи, у бік з Тамані до Криму.

Як заявили експерти в РФ, називаючи кількість туристів у Криму, підрив Кримського мосту, який, швидше за все, буде визнаний терактом, на туризм у Криму вже практично не вплине: туристичний сеон на півострові фактично закінчено – оксамитовий сезон добіг кінця. Тим не менш, у заяві, яку вранці озвучив голова окупаційної влади Сергій Аксьонов, голова Криму, готелі та санаторії влада наполегливо попросила продовжити термін перебування гостей за рахунок бюджету Криму. «Прошу готельєрів та керівників санаторіїв продовжити проживання протягом найближчого дня для гостей, у яких закінчився час перебування у засобі розміщення. Усі витрати буде компенсовано за рахунок Республіки Крим. Порядок компенсації буде озвучено у понеділок. Дана позиція узгоджена, у тому числі з Урядом м. Севастополя та безпосередньо губернатором Севастополя Михайлом Володимировичем Розвожаєвим». У результаті з’ясувалося, що йшлося лише про одну безкоштовну ночівлю.

Втім, ймовірно, далі гостинність туристам і не знадобиться, близько 18:00 з’явилася офіційна заява влади Криму, в якій повідомлялося, що мостом відкрився рух автобусів і автомобілів — поки що «реверсом» по одній смузі. При цьому відновити двосмуговий рух обіцяють уже з неділі.