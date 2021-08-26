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Кулеба: Крымская платформа – поражение России

Україна повернула питання Криму в міжнародний порядок денний - Кулеба

Евгений Подольский

Крымская платформа стала поражением для России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Кулеба напомнил, что в Киеве 23 августа прошел первый учредительный саммит «Крымской платформы» с участием представителей 46 стран и международных организаций.

«Все наши партнеры отмечают, что запуск Крымской платформы на столь высоком уровне стал крупным поражением Москвы», — сказал глава украинской дипломатии.

По словам главы МИД, саммит Крымской платформы – это только начало большой работы по пяти направлениям: непризнание аннексии Крыма, применение санкций, противодействие нарушениям прав человека, гарантирование безопасности и свободы судоходства и преодоление экономических и экологических последствий деоккупации.

Кулеба также прокомментировал слухи о захвате украинского самолета.

Глава МИД опроверг утверждения о захвате украинского лайнера, отметив, что некие угрозы в отношении самолета имелись, однако проблема была решена.

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