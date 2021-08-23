У Києві в понеділок проходить саміт «Кримської платформи».

У саміті беруть участь представники понад 40 країн, в тому числі президенти, прем’єр-міністри, глави парламентів, глави МЗС та оборони, інші міністри і посли.

На рівні президентів на саміті представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія і Фінляндія. У «Кримської платформі» бере участь також президент Європейської Ради Шарль Мішель.

На рівні прем’єр-міністрів представлені: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція, а дві держави – на рівні глав парламентів – Чехія та Швейцарія.

Також частина держав представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Крім того, дві держави – на рівні міністрів оборони: Великобританія і Португалія.

Ініціатива «Кримська платформа» буде працювати на кількох рівнях. Перший, найвищий, – політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів.

Другий – рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій – міжпарламентський, четвертий – рівень неурядових експертів.

Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів в роботі платформи.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання і чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму за права людини і сталий розвиток, Про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь в саміті Кримської платформи підтвердили вже 40 країн і міжнародних організацій.