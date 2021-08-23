ГоловнаУКРАЇНАУ Києві стартував саміт «Кримська платформа» (Відео)
УКРАЇНА

У Києві стартував саміт «Кримська платформа» (Відео)

У саміті беруть участь представники понад 40 країн

Євгеній Подольський

У Києві в понеділок проходить саміт «Кримської платформи».

У саміті беруть участь представники понад 40 країн, в тому числі президенти, прем’єр-міністри, глави парламентів, глави МЗС та оборони, інші міністри і посли.

На рівні президентів на саміті представлені Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія і Фінляндія. У «Кримської платформі» бере участь також президент Європейської Ради Шарль Мішель.

На рівні прем’єр-міністрів представлені: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція, а дві держави – на рівні глав парламентів – Чехія та Швейцарія.

Також частина держав представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Крім того, дві держави – на рівні міністрів оборони: Великобританія і Португалія.

Ініціатива «Кримська платформа» буде працювати на кількох рівнях. Перший, найвищий, – політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів.

Другий – рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій – міжпарламентський, четвертий – рівень неурядових експертів.

Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів в роботі платформи.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання і чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму за права людини і сталий розвиток, Про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь в саміті Кримської платформи підтвердили вже 40 країн і міжнародних організацій.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19ЄвропакоронавірусвакцинаціяпогодавакцинаПравила в'їздупожежаземлетрусТалібан

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International