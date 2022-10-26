Туристичний сезон у Криму повністю скасовано: місцеві готелі не мають жодного бронювання

Туристичний сезон принаймні на листопад у Криму повністю «обнулений» – у місцевих готельєрів жодного бронювання. З такою заявою, згідно з «Ленте.ру» виступила місцевий заступник голови комітету з туризму та розвитку туристичної інфраструктури Тетяна Лобач. Пов’язують це насамперед із оголошенням у Криму високого рівня терористичної небезпеки.

Загалом, як заявила експерт, у Криму в 2022 році кількість туристів виявилася майже вдвічі меншою, ніж торік — відповідно, 5 млн і 9.5 млн. Причина в тому числі відсутність авіасполучення, оскільки аеропорт закритий, а також паніка туристів у зв’язки із загальною ситуацією.

На даний момент, як цитує видання, все погіршується. “Рівень бронювання готелів на вересень становив 25%, на жовтень – 5%, а в листопаді – нуль відсотків”, – заявила експерт.

За словами Лобач, у результаті представники малого та середнього турбізнесу в Криму опинилися у складній ситуації та звернулися до Комітету з туризму та розвитку туристичної інфраструктури з проханням про надання додаткових заходів підтримки. Хоча офіційно обмежень на відпочинок у Криму не запроваджувалося.