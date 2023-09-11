Поранені окупанти, перелякані люди: CNN дізнався про глибину провалу курортного сезону в Криму

Курортний сезон у Криму, який тимчасово окупували росіяни, у поточному році провалився – загарбники стверджують, що в готелях ціни впали на 30% порівняно з 2022 роком через падіння попиту, але протягом серпня середня кількість бронювань становила лише 40%, тобто цього літа більшість номерів залишалися порожніми.

На півострові минулого року було менше туристів, а поточного року “туризм зник”, розповіла CNN росіянка Світлана, яка раніше працювала менеджером у кримській туристичній агенції, а цього літа залишила Крим і переїхала до російського міста Санкт-Петербурга.

“Нещодавно знову поїхала туди, сподіваючись, що все скоро закінчиться, і вони про щось домовляться, щоб припинити конфлікт. Але я залишилася на чотири місяці і зрозуміла, що найближчим часом нічого не закінчиться”, – поділилася вона.

Співрозмовниця зазначила, що проведений на півострові час їй не сподобався. “Я так втомилася від постійних військових літаків над головою, від постійних військових у місті, від поранених, від цих бідних людей, які тікають зі зляканими очима, від військової техніки, яка кілька разів мало не розчавила мене”, – сказала Світлана.

Жінка додала, що бронетранспортер окупантів мало не зіткнувся із її машиною.

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Росіяни захопили український Крим у 2014 році та перетворили курортний півострів на військову базу. Київ вирішив повернути Крим під свій контроль військовим шляхом після того, як РФ здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю.

У Криму вже багато разів лунали вибухи на важливих ворожих об’єктах, зокрема, на аеродромах, полігонах та збудованому росіянами Керченському мосту.

У День незалежності України – 24 серпня, українська військова розвідка повідомила, що на півострові було проведено спецоперацію, внаслідок якої на його території злетів наш прапор. 25 числа з’явилася інформація про повторне висадження українського десанту у Криму.