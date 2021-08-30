ГоловнаНІМЕЧЧИНАВлада Берліну придумали новий стимул для вакцинації громадян
НІМЕЧЧИНА

Влада Берліну придумали новий стимул для вакцинації громадян

Гліб Парфененко
Берлін придумав новий стимул для вакцинації громадян

На тлі ослаблення інтересу до вакцин проти коронавируса влада Берліна з сьогоднішнього дня надають спеціальний транспорт для всіх бажаючих зробити щеплення – поїздка на вакцинацію по лінії, яка за дві години об’їжджає центр Берліна, повідомляє Associated Press.

Влада запросила всіх бажаючих у віці 18 років і старше сісти в поїзд і отримати одноразову дозу вакцини Johnson & Johnson.

Середнє число нових випадків зараження на 100 000 чоловік за семиденний період в Німеччині за останні два тижні зросла більш ніж в два рази: з майже 5,2 нових випадків 15 серпня до 11 нових випадків, зареєстрованих 29 серпня.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаПравила в'їздупожежаБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International