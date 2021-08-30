Влада Берліну придумали новий стимул для вакцинації громадян

На тлі ослаблення інтересу до вакцин проти коронавируса влада Берліна з сьогоднішнього дня надають спеціальний транспорт для всіх бажаючих зробити щеплення – поїздка на вакцинацію по лінії, яка за дві години об’їжджає центр Берліна, повідомляє Associated Press.

Влада запросила всіх бажаючих у віці 18 років і старше сісти в поїзд і отримати одноразову дозу вакцини Johnson & Johnson.

Середнє число нових випадків зараження на 100 000 чоловік за семиденний період в Німеччині за останні два тижні зросла більш ніж в два рази: з майже 5,2 нових випадків 15 серпня до 11 нових випадків, зареєстрованих 29 серпня.