Власти Берлина придумали новый стимул для вакцинации граждан

На фоне ослабления интереса к вакцинам против коронавируса власти Берлина с сегодняшнего дня предоставляют специальный транспорт для всех желающих сделать прививку — поездка на вакцинацию по линии, которая по 2:00 объезжает центр Берлина, сообщает Associated Press.

Власть пригласила всех желающих в возрасте 18 лет и старше сесть в поезд и получить одноразовую дозу вакцины Johnson & Johnson.

Среднее число новых случаев заражения 100 000 человек в семидневный период в Германии за последние две недели выросла более чем в два раза: с почти 5,2 новых случаев 15 августа до 11 новых случаев, зарегистрированных 29 августа.