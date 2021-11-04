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Смерть в літаку: щеплений турист помер від коронавірусу, повертаючись із Туреччини

Гліб Парфененко
Щеплений турист помер від коронавірусу, повертаючись із Туреччини

Турист, який пред’явив перед посадкою в літак сертифікат про вакцинацію, повертався після відпустки до Туреччини додому до Німеччини, проте помер від коронавірусу під час польоту. Про це повідомила газета Hamburger Abendblatt.

Інцидент стався на рейсі Pegasus Airlines із повідомленням Стамбул – Гамбург у понеділок, 25 жовтня. Після прибуття до Німеччини 51-річного чоловіка знайшли мертвим у своєму посадковому кріслі. Чи звертався він по допомогу до персоналу авіакомпанії під час польоту, не повідомлялося.

Уточнювалося, що перед від’їздом турист пред’явив необхідні документи, зокрема сертифікат про проходження повної вакцинації, проте ПЛР-тест, отриманий у рамках судово-медичної експертизи, виявився позитивним. При цьому було невідомо, чи виявлялися в нього якісь симптоми передпольотними днями. Представники авіаперевізника висловили співчуття родичам загиблого.

Раніше “DIP” писав, що Анталія зафіксувала зростання турпотоку більш ніж у 2.5 рази. Подробиці читайте у матеріалі «Анталія показала приголомшливі дані: для Туреччини це стало фантастикою».

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