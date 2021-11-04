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Смерть в самолете: привитый турист умер от коронавируса, возвращаясь из Турции

Глеб Парфененко
Щеплений турист помер від коронавірусу, повертаючись із Туреччини

Турист, предъявив перед посадкой в ​​самолет сертификат о вакцинации, возвращался после отпуска в Турцию домой в Германию, однако скончался от коронавируса во время полета. Об этом сообщила газета Hamburger Abendblatt.

Инцидент произошел на рейсе Pegasus Airlines с сообщением Стамбул-Гамбург в понедельник, 25 октября. По прибытии в Германию 51-летнего мужчину нашли мертвым в своем посадочном кресле. Обращался ли он за помощью к персоналу авиакомпании во время полета, не сообщалось.

Уточнялось, что перед отъездом турист предъявил необходимые документы, в частности, сертификат о прохождении полной вакцинации, однако ПЦР-тест, полученный в рамках судебно-медицинской экспертизы, оказался положительным. При этом было неизвестно, проявлялись ли у него какие-либо симптомы предполетных дней. Представители авиаперевозчика выразили соболезнования родственникам погибшего.

Ранее DIP писал, что Анталия зафиксировала рост турпотока более чем в 2.5 раза. Подробности читайте в материале «Анталия показала ошеломляющие данные: для Турции это стало фантастикой».

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