Німеччиною можна буде безлімітно подорожувати за 60 гривень на день

Влада Німеччини оголосила про розширення своєї безпрецедентної підтримки сектора подорожей усередині країни для іноземних туристів та місцевих: у країні буде введено Deutschlandticket — безлімітний проїзний вартістю 49 євро (близько 2000 гривень), що еквівалентно приблизно 1.60 (60 гривень) євро на день, дійсний для поїздів, автобусів та трамваїв. Міжрегіональні проїзні запровадять до 1 січня 2023 року.

За даними Deutsche Bahn, країна вирішила запровадити цей безліміт як постійний абонемент після успіху квитка вартістю 9 євро (близько 330 грн.). “У зв’язку з великим успіхом квитка вартістю 9 євро та сприятливим для клімату ефектом більш широкого використання громадського транспорту, Deutschlandticket буде введений як постійний сезонний абонемент у співпраці з федеральним урядом та урядами штатів у рамках третього пакету допомоги федерального уряду”, – говорилося в заяві Deutsche Bahn.

Кататися весь день Німеччиною за ціною трьох поїздок у Київських маршрутках

Новий проїзний, який, як очікується, влада запустить вже з 1 січня 2023 року, можна порівняти за ціною з 3-4 поїздками на маршрутках в Києві. Доступ до німецького проїзного передбачається надавати по підписці, що скасовується в будь-який момент. Крім того, він буде дійсним по всій країні. По проїзному туристи та місцеві зможуть здійснювати поїздки по всій Німеччині на громадському транспорті, а також на регіональних залізничних перевезеннях усіх транспортних компаній, що беруть участь, квиток поширюватиметься на весь громадський транспорт на короткі та середні відстані.

Крім громадян Німеччини, квиток також доступний для туристів, які прибувають до європейської країни з інших держав. При цьому їм не потрібно бронювати квиток заздалегідь, він доступний для купівлі через канали продажів DB, ​​такі як bahn.de і DB Navigator, а також у туристичних центрах DB по всій Німеччині. Крім того, продавати Deutschlandticket по своїх каналах продажів з’явилося багато інших транспортних компаній.

Передбачається, що нововведення спростить місцеві тарифи та підштовхне більше людей до переходу з автомобілів на екологічно чисті види транспорту. «Як «єдиний тариф для регіональних перевезень», Deutschlandticket спрощує місцеві транспортні тарифи, оскільки дозволяє подорожувати національними та тарифними кордонами. Тому це сильний аргумент на користь переходу з автомобіля на екологічніший вид транспорту», ​​— йшлося у заяві Deutsche Ban.

Раніше Берлін також вирішив продовжити безлімітну проїзну вартість 29 євро. Проїзні на громадський транспорт діятимуть до кінця березня, і їхня ціна не зміниться ні для мешканців, ні для гостей німецької столиці. Новина була оголошена Сенатом Берліна: кожен зможе придбати квитки на транспорт за тією самою ціною, що й у столиці. Чиновники пояснили, що розширюючи пропозицію, вони хочуть інвестувати у сучасний громадський транспорт та ефективно полегшити навантаження на жителів Берліна (подробиці тут).