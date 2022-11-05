Берлін продовжив дію єдиного проїзного квитка на столичний громадський транспорт за 29 євро

Сенат Берліна оголосив, що продовжуватиме продавати єдині квитки на столичний громадський транспорт вартістю 29 євро.

Влада німецької столиці заявила, що пільгові квитки вартістю 29 євро, запроваджені з жовтня цього року, діятимуть до кінця березня 2023-го.

Термін дії квитка вартістю 29 євро продовжується: пропозиція зі знижкою діятиме в районі Берліна до кінця березня 2023 року. Таким чином, Сенат Берліна інвестує у сучасний громадський транспорт та ефективно знімає фінансове навантаження з берлінців».

Спочатку влада планувала зберегти «єдиний» за 29 євро лише доти, доки не буде запроваджено новий загальнонаціональний проїзний вартістю 49 євро. Але оскільки є всі підстави вважати, що новий квиток, що діє на всій території Німеччини, не буде готовий до січня 2023 року, вони вирішили продовжити дію старого до березня.

За даними Сенату, вже виділено додатковий бюджет у розмірі 500 мільйонів євро для дотування пільгових квитків на місцевий громадський транспорт.