У Техасі затримали 14 мексиканських солдатів, які випадково перетнули кордон з США

Прикордонники США затримали 14 мексиканських солдатів за незаконний перетин кордону з США. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомило агентство Служба митної служби та охорони кордонів США (CBP), інцидент стався близько опівночі 25 вересня в районі Ель -Пасо (Техас). Згідно з заявою CBP, “дві мексиканські військові машини перетнули кордон і в’їхали на територію США”. Співробітники прикордонної служби США затримали 14 військовослужбовців, які кілька годин перебували в автомобілях. За словами останнього, вони перетнули кордон випадково і не усвідомлювали, що перебувають у США.

В одного із затриманих було виявлено невелику кількість марихуани, призначеної не для продажу, а для особистого вживання. Він буде притягатися до адміністративної відповідальності. Reuters не уточнює, чи це штраф чи інші заходи. Інших інцидентів під час затримання не було; про інцидент повідомили військове керівництво Мексики.

Reuters зазначає, що всі 14 затриманих, їх зброя та автомобілі були повернуті до Мексики протягом кількох годин.