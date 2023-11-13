Фінляндія посилила санкції проти російських туристів черговою доволі курйозною забороною: з минулої п’ятниці всі контрольно-пропускні пункти південно-східної Фінляндії закрили в’їзд у країну для російських туристів на велосипедах. Про це заявили співробітники прикордонної охорони КПП Ваалімаа. Мабуть, деякі росіяни через неможливість проїхати на авто стали вдаватися до двоколісного транспорту…

“В’їзд заборонено з 9 листопада по всьому округу південно-східної Фінляндії”, – уточнили вони. Як додали очевидці у соцмережах, інформацію Фінляндія також продублювала знаками. На місці перетину російсько-фінського кордону розміщено дорожні знаки про заборону в’їзду на велосипеді, на фінському КПП велосипедистів інформують про нові правила та повертають до Росії.

Нагадаємо, що Фінляндія стала однією з перших країн, яка підтвердила заборону Єврокомісії на в’їзд росіян на своїх машинах.

Крім того, наприкінці жовтня міністерство оборони Фінляндії прийняло рішення відмовити росіянам у купівлі нерухомості. Інформація про відмови з’явилася на офіційному сайті відомства Фінляндії 19 жовтня. Рішення були затверджені міністром оборони Антті Хакканеном і торкнулися двох об’єктів у місті Руоколахті та одного об’єкту в місті Китее, придбання яких планували фізичні особи та одна компанія — все російського походження.