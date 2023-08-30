Фінляндія стає першою країною у світі, яка переходить на цифрові проїзні документи

Фінська прикордонна служба анонсувала нововведення, яке частково змінить життя туристів: Фінляндія стала першою країною у світі, яка перейшла на цифрові проїзні документи. Зміна набула чинності 28 серпня, щоправда, поки вона працює у тестовому форматі.

DTC (Digital Travel Credentials) — цифровий проїзний документ, по суті йдеться про цифрову версію звичайного фізичного паспорта, який, як заявили розробники, забезпечує високий рівень надійності та безпеки. Саме його першими у світі тестуватиме Фінляндія. Важливо відзначити, що цей проект буде доступний лише в аеропорту Гельсінкі, а тестування цифрових проїзних документів проводитиметься до кінця лютого 2024 року, тобто, 1,5 року.

Всі туристи фінської авіакомпанії Finnair, які прямують з країни до Лондона, Манчестера та Единбургу у Великій Британії, зможуть взяти участь в експерименті.

Передбачається, що новий формат прискорить проходження прикордонного контролю та мандрівників не доведеться стояти у довгих чергах. Охочі зможуть літати у вказані міста без фізичних документів, їх дані заведуть до системи. «Фінська прикордонна служба запрошує пасажирів рейсів Finnair до Великобританії протестувати свій цифровий проїзний документ на прикордонному контролі в аеропорту Гельсінкі-Вантаа з 28 серпня 2023 року. Клієнти Finnair на маршрутах до Лондона, Манчестера та Единбургу мають можливість пройти прикордонний контроль швидше і вільніше, ніж зазвичай, без черг», — йшлося у заяві фінської прикордонної служби.

Нововведення дозволить туристам, які використовують цифрові проїзні документи, самостійно обирати, чи хочуть вони замінити свої паперові документи на цифрові. Після того, як вони реєструються в системі, зможуть використовувати цифровий документ для подорожей як усередині своєї країни, так і за її межами.

Фінляндія вирішила перейти до цифрових проїзних документів у відповідь на заклик Комісії Євросоюзу щодо проведення пілотного проекту в деяких державах-членах блоку. Уточнювалося, що цей крок дозволить нагромадити досвід впровадження подібних систем і, за успішного результату, може стати стандартом для інших країн-членів ЄС. Кошти на тестування системи Фінляндії видала Комісія. Відомство неодноразово робило акцент на плюсах системи для мандрівників. Так, у разі успіху даного проекту, окрім відсутності черг, туристам більше не доведеться носити при собі фізичні проїзні документи, при цьому історія пересування та відмови у перетині кордону будуть видні прикордонникам.

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