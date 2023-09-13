Німеччина почала бездоганно дотримуватися вимог ЄС щодо російських туристів та їхнього майна. Згідно з новими заявами, ФРН відмовилася робити винятки для росіян, які в’їжджають, тому конфісковувати у них будуть все підряд.

Німеччина, одна з провідних країн Євросоюзу, вирішила не допускати винятків із санкцій ЄС для російських громадян, які в’їжджають на її територію. Це означає, що будь-які товари, які підпадають під санкції, можуть бути конфісковані у російських громадян, незалежно від їхньої мети використання. У відповіді німецької митниці на запит ЗМІ підтвердилася жорстка позиція країни.

Роз’яснення санкцій від Єврокомісії

Ситуація загострилася після роз’яснення санкцій, наданих Єврокомісією 8 вересня. Відповідно до цих правил, в’їзд на територію країн ЄС на пасажирських автомобілях, зареєстрованих у Росії, вважається забороненим імпортом. Більше того, ці обмеження поширюються на понад 180 категорій товарів, включаючи смартфони, ноутбуки та навіть товари повсякденного попиту, такі як косметика, мило та жіночий одяг.

Санкції, на які посилається Німеччина, діють з набуття чинності восьмим санкційним пакетом ЄС проти Росії у жовтні 2022 року. З того часу перелік товарів, що підпадають під обмеження, був суттєво розширений, включаючи смартфони, особисті автомобілі та багато інших товарів. Представник Єврокомісії наголошував на тому, що кожна країна ЄС може самостійно вирішувати, як виконувати санкції. Німеччина вирішила не робити виняток.

В’їзд будь-якого приватного автомобіля з російськими номерами вже є підставою для арешту

Німецька митниця тепер відкрито підтвердила, що не має винятків — особисті машини туристів теж підлягатимуть конфіскації. Справді, німецькі митники раніше заарештували кілька автомобілів російських громадян, посилаючись на регламент ЄС №833/2014. Наприклад, такий випадок стався з петербурженкою, яка поверталася додому, але німецькі митники позбавили її автомобіля.

Крім того, митна влада Німеччини підкреслила, що не тільки автомобілі, а й інші товари, які підпадають під санкції, можуть бути конфісковані та перероблені. «Розв’язав їм руки» додаток XXI до регламенту №833/2014. Там, як пам’ятаємо, ще багато різних товарів. «Жодного загального виключення, пов’язаного з особистим використанням їх в’їжджаючими особами з Росії, не передбачено», — заявили у відомстві. «Єдиний виняток з ембарго, що діє, — дозвіл для громадян ЄС і членів їхніх сімей купувати в Росії товари з списку санкцій для особистого користування, а також аналогічний дозвіл для європейських дипломатичних працівників в Росії», — уточнюють російські ЗМІ.