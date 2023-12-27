Названо дату запуску прикордонної системи для в’їзду/виїзду ЄС

Названа точна дата запуску прикордонної системи для в’їзду/виїзду до ЄС (EES). Як повідомляє британське видання The Independent, Франція «продавила» запуск системи після Олімпійських ігор, у результаті система почне працювати 6 жовтня 2024 року.

Цю дату підтвердив, наприклад, Євротунель, компанія, яка відповідає за тунель, що з’єднує Фолкстон із французьким Кале підтвердила, що система проходить випробування. Також про «доопрацювання» пропускних кіосків системи заявили і у Спілці аеропортів Франції.

Також видання заявляє, що саме Франція стояла за новою датою і чинила тиск на інститути ЄС, щоб запустити EES після закінчення Паризьких Олімпійських ігор. Нагадаємо, ігри мають відбутися влітку 2024 року. Основна мета затримки — уникнути затримок на в’їзді під час Олімпіади.

Нагадаємо, що EES, про введення якої заговорили у 2017 році, є системою, яка має «зміцнити зовнішні кордони ЄС». Система збирає біометричні дані осіб, які в’їжджають на територію Євросоюзу та залишають її, «запобігаючи потенційним загрозам». Система також має бути тісно пов’язана з Європейською системою туристичної інформації та авторизації (ETIAS), запуск якої перенесено на 2025 рік.