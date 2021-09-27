В Техасе задержали 14 мексиканских солдат, случайно пересекли границу с США

Пограничники США задержали 14 мексиканских солдат за незаконное пересечение границы с США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщило агентство, Служба таможенной службы и охраны границ США (CBP), инцидент произошел около полуночи 25 сентября в районе Эль-Тесьма (Техас). Согласно заявлению CBP, «две мексиканские военные машины пересекли границу и въехали на территорию США». Сотрудники пограничной службы США задержали 14 военнослужащих, несколько часов находились в автомобилях. По словам последнего, они пересекли границу случайно и не осознавали, что находятся в США.

У одного из задержанных было обнаружено небольшое количество марихуаны, предназначенной не для продажи, а для личного употребления. Он будет привлечен к административной ответственности. Reuters не уточняет, это штраф или другие меры. Других инцидентов во время задержания не было; об инциденте сообщили военное руководство Мексики.

Reuters отмечает, что все 14 задержанных, их оружие и автомобили были возвращены в Мексику в течение нескольких часов.