Які ризики вживання суші з сирою рибою?

Лосось і свіжий тунець – одні з найкращих джерел жирних кислот омега-3. Вони є відмінним постачальником безцінного вітаміну B12, заліза, калію та вітаміну D, яких у м’ясі цієї жирної риби удосталь. Згідно з WebMD, лосось і тунець, як і риба в цілому, є одними з найкращих джерел чистого білка. Вони дуже корисні для серцево-судинної системи, знижують рівень холестерину, знижують ризик діабету та ожиріння, пригнічують запалення.

Японська кухня стає все популярнішою в останні роки. Вона включає широкий вибір страв із сирої риби, у тому числі традиційні суші у всіх їх формах.

Японські суші готуються із сирої риби, що вважається делікатесом. Крім всіх переваг для здоров’я, риба у сирому вигляді може бути небезпечною для здоров’я.

Сирий лосось і тунець можуть бути переносниками деяких паразитів, наприклад японського ціп’яка. Це показує звіт Центрів з контролю та профілактики захворювань США, цитований сайтом healthdigest.com. Дослідження було проведено у 2017 році на дикому лососі, упійманому біля узбережжя Аляски.

Це означає, що сира, недосмажена або напівсира дика риба може заразити небезпечним паразитом. Крім стрічкового хробака, сира м’якоть риби може переносити інфекції небезпечних вірусів, бактерій та інших паразитів, які залишаються в активній формі за недостатньої кулінарної обробки або взагалі без неї, повідомляє healthline.com.

Якщо ви віддаєте перевагу сирій або недовареній рибі, бажано знати її джерело.

Найбезпечніший спосіб – їсти добре приготовлену рибу з термічною обробкою понад 100 градусів за Цельсієм. Заморожування риби має бути не нижче від -20 градусів. Тільки так можна бути впевненим, що небезпечні патогени не будуть розмножуватись у її м’ясі.

Найбезпечніший спосіб вживати лосось чи тунець – приготувати їх за допомогою правильної термічної обробки.