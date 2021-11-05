Какие риски употребления суши с сырой рыбой?

Лосось и свежий тунец – одни из лучших источников жирных кислот омега-3. Они являются отличным поставщиком бесценного витамина B12, железа, калия и витамина D, которых в мясе этой жирной рыбы достаточно. Согласно WebMD, лосось и тунец, как и рыба в целом, являются одними из самых лучших источников чистого белка. Они очень полезны для сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина, снижают риск диабета и ожирения, угнетают воспаление.

Японская кухня становится все более популярной в последние годы. Она включает в себя широкий выбор блюд из сырой рыбы, в том числе традиционные суши во всех их формах.

Японские суши готовятся из сырой рыбы, считающейся деликатесом. Помимо всех преимуществ для здоровья, рыба в сыром виде может быть опасна для здоровья.

Сырый лосось и тунец могут быть переносчиками некоторых паразитов, например японского цепня. Это показывает отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США, цитируемый сайтом healthdigest.com. Исследование было проведено в 2017 году на диком лососе, пойманном у побережья Аляски.

Это означает, что сырая, недожаренная или полусырая дикая рыба может заразить опасным паразитом. Помимо ленточного червя, сырая мякоть рыбы может переносить инфекции опасных вирусов, бактерий и других паразитов, которые остаются в активной форме из-за недостаточной кулинарной обработки или вообще без нее, сообщает healthline.com.

Если вы предпочитаете сырую или недоваренную рыбу, желательно знать ее источник.

Самый безопасный способ – есть хорошо приготовленную рыбу с термической обработкой более 100 градусов Цельсия. Замораживание рыбы должно быть не ниже -20 градусов. Только так можно быть уверенным, что опасные патогены не будут размножаться в ее мясе.

Самый безопасный способ употреблять лосось или тунец – приготовить их с помощью правильной термической обработки.