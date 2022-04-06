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Лікар назвала продукти, які не можна їсти натще

Гліб Парфененко
Лікар назвала продукти, які не можна їсти натще

Лікар-дієтолог Наталія Круглова радить людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту не їсти натще смажену, кислу їжу, а також не пити каву.

“Якщо людина має захворювання травного тракту, наприклад, гастрит, то слід виключити кислі продукти, овочі, фрукти, фруктові соки, які також мають кислий смак. Цитрусові соки можуть дратувати слизову оболонку шлунка”, – пояснює експерт.

Кава також може загострити хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, тому її також не рекомендується вживати натще людям з рефлюкс-езофагітом.

“При цьому захворюванні вміст шлунка повертається в стравохід, і люди відчувають печію, гіркий присмак у роті. У такій ситуації ми зазвичай виключаємо каву”, – каже лікар.

При захворюваннях печінки, проте, кава навіть корисна, продовжує Круглова.

“Існують докази того, що вживання кави покращує перебіг захворювань печінки. Тобто потрібно дивитися залежно від ситуації, в якій перебуває людина”, – робить висновок вона.

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