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КОЛУМБІЯМедицина

У Колумбії чоловікові зробили сім щеплень від коронавірусу

Гліб Парфененко
У Колумбії чоловікові зробили сім щеплень від коронавірусу
iStock / Getty Images

Як повідомляє телеканал Noticias Caracol, колумбійцеві зробили сім щеплень від коронавірусу.

Інцидент стався в місті Калі на заході Колумбії, де влада вже почала розслідування.

«Людина старше 60 років, очевидно, з психологічними проблемами», – повідомила міністр охорони здоров’я Калі Міерланді Торрес.

Чоловік була вакцинована вакцинами різних компаній, в тому числі Sinovac, AztraZeneca, Pfizer і Janssen.

Поки що передозування не викликало ніякої реакції у колумбійця.

Щоб запобігти таким випадкам, органи охорони здоров’я розробляють електронну форму, в якій можна запам’ятати інформовану згоду перед вакцинацією.

Його необхідно роздрукувати і віднести в центр вакцинації на підпис.

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