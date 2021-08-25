У Колумбії чоловікові зробили сім щеплень від коронавірусу

Як повідомляє телеканал Noticias Caracol, колумбійцеві зробили сім щеплень від коронавірусу.

Інцидент стався в місті Калі на заході Колумбії, де влада вже почала розслідування.

«Людина старше 60 років, очевидно, з психологічними проблемами», – повідомила міністр охорони здоров’я Калі Міерланді Торрес.

Чоловік була вакцинована вакцинами різних компаній, в тому числі Sinovac, AztraZeneca, Pfizer і Janssen.

Поки що передозування не викликало ніякої реакції у колумбійця.

Щоб запобігти таким випадкам, органи охорони здоров’я розробляють електронну форму, в якій можна запам’ятати інформовану згоду перед вакцинацією.

Його необхідно роздрукувати і віднести в центр вакцинації на підпис.