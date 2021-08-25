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В Колумбии мужчине сделали семь прививок от коронавируса

Глеб Парфененко
В Колумбии мужчине сделали семь прививок от коронавируса
iStock / Getty Images

Как сообщает телеканал Noticias Caracol, колумбийцу сделали семь прививок от коронавируса.

Инцидент произошел в городе Кали на западе Колумбии, где власть уже начала расследование.

«Человек старше 60 лет, очевидно, с психологическими проблемами», — сообщила министр здравоохранения Кали Миерланди Торрес.

Мужчина был вакцинирован вакцинами различных компаний, в том числе Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen.

Пока передозировки не вызывало никакой реакции у колумбийца.

Чтобы предотвратить такие случаи, органы здравоохранения разрабатывают электронную форму, в которой можно запомнить информированное согласие перед вакцинацией.

Его необходимо распечатать и отнести в центр вакцинации на подпись.

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