Природний відбір: чи будуть нещеплені жінки народжувати менше дітей?

Вірусолог Анча Баранова заявила в інтерв’ю lenta.ru, що гіршим наслідком пандемії Covid-19 стане зміна генома людини.

«З точки зору еволюції найгірше, що може трапитися, – це зміна природного відбору людства. Найчутливіші генотипи просто будуть менше відтворюватися – я не кажу, що вони зникнуть», – пояснила Баранова.

Вона привела такий приклад: нещепленна жінка, яка двічі на рік хворіє Covid-19, народить менше дітей, ніж жінка з природною резистентністю до нього, яка додатково вакцинована. Ця модель призведе до того, що середня людська популяція стане більш стійкою до Covid-19, підкреслює вчений.

При цьому Баранова пояснила, що це вже відбувалося в минулому.

«Наприклад, у більшості європейців часто відсутні гени, які виробляють один з інтерферонів сімейства лямбда. І у більшості африканців вони є. Передбачається, що це пов’язано з якимось стародавнім коронавірусім, який поширився серед наших предків і вбив багатьох з них.

Ті, у кого були такі гіперактивні інтерферони, пережили цитокіновий шторм і померли. А ті, у кого не було цих генів, змогли одужати. За кілька поколінь частота генів змінилася, і ті, які не містять інтерферон, стали більш поширеними серед населення», – сказала Баранова.

Вона додала, що навіть без вакцин і ліків генетична структура людства зміниться через два-три покоління, після чого коронавірус перестане чинити такий сильний вплив на життя людей, повідомляє BGNES.