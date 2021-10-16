Естественный отбор: будут непривитые женщины рожать меньше детей?

Вирусолог Анча Баранова заявила в интервью lenta.ru, что хуже следствием пандемии Covid-19 станет изменение генома человека.

«С точки зрения эволюции худшее, что может случиться, — это изменение естественного отбора человечества. Чувствительные генотипы просто будут меньше воспроизводиться — я не говорю, что они исчезнут», — пояснила Баранова.

Она привела такой пример: невакцинированная женщина, которая дважды в год болеет Covid-19, родит меньше детей, чем женщина с естественной резистентностью к нему, которая дополнительно вакцинирован. Эта модель приведет к тому, что средняя человеческая популяция станет более устойчивой к Covid-19, подчеркивает ученый.

При этом Баранова объяснила, что это уже происходило в прошлом.

«Например, в большинстве европейцев часто отсутствуют гены, которые производят один из интерферонов семейства лямбда. И в большинстве африканцев они есть. Предполагается, что это связано с каким-то древним коронавируса, который распространился среди наших предков и убил многих из них.

Те, у кого были такие гиперактивные интерфероны, пережили цитокиновый шторм и умерли. А те, у кого не было этих генов, смогли выздороветь. Через несколько поколений частота генов изменилась, и те, которые не содержат интерферон, стали более распространенными среди населения », — сказала Баранова.

Она добавила, что даже без вакцин и лекарств генетическая структура человечества изменится через два-три поколения, после чего коронавирус перестанет оказывать такое сильное влияние на жизнь людей, сообщает BGNES.