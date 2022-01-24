Ознаки того, що вам потрібно перестати їсти рибу?

Риба є одним із найкорисніших джерел білка та здорових жирів. Це джерело омега-3, цінних для нервової та серцево-судинної систем. Рибу рекомендується їсти регулярно не менше 3 разів на тиждень.

Які переваги вживання риби?

Вживання риби, як і будь-якої іншої здорової їжі, має бути помірним. Відповідно до hoodhousekeeping.com, риба є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот, кальцію та вітаміну D. Вона забезпечує організм високоякісним білком, а також великою кількістю колагену. Білок та колаген надзвичайно важливі для нормального поділу кожної клітини шкіри, м’язів, кісток, усіх тканин організму.

До найкорисніших риб відносяться лосось, оселедець, тунець, скумбрія, тріска, так як вони багаті корисними жирами і омега-3 жирними кислотами. Вони також є чудовим джерелом вітаміну B12, фосфору, ніацину, білка. Згідно Healthline.com, вони також багаті на кальцій, що є чудовою причиною для їх регулярного вживання.

Однак при вживанні риби можуть з’явитися деякі симптоми, які говорять про те, що слід припинити її вживання та обов’язково звернутися до лікаря.

За даними verywellhealth.com, деякі люди можуть мати симптоми алергії на рибу. До них відносяться кропив’янка, нудота, свербіж, чхання, діарея, блювання після вживання риби. Якщо ви відчуваєте якісь із цих симптомів, зверніться за медичною допомогою, щоб визначити причину.

Ще одним потенційним ризиком вживання риби є наявність ртуті. Всі види риб містять мало ртуті, яка є токсичним металом, природним чином присутнім у природі та водоймищах. Деякі риби містять дуже багато ртуті, якщо їх виловлюють у забруднених районах або вирощують на племінних фермах. Саме тому дуже важливо заздалегідь дізнаватися про походження риби під час її покупки.

Симптоми отруєння ртуттю включають порушення координації, м’язову слабкість, проблеми з мовленням та зміни зору. Іншими можливими симптомами є депресія, проблеми з пам’яттю, дратівливість, тривожність, які виявляються при тривалому та постійному впливі ртуті.

Якщо у вас є якісь із цих симптомів і якщо ви часто їсте рибу, симптоми можуть бути пов’язані. Необхідно звернутися до лікаря та тимчасово відмовитися від вживання риби.

* Цей контент, включаючи поради, містить лише загальну інформацію. Це жодною мірою не замінює кваліфікованого медичного висновку. Завжди консультуйтеся з фахівцем або лікарем для отримання додаткової інформації. Бажаємо міцного здоров’я, ваш DIP.