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Медицина

Генеральний директор Pfizer: потрібна щорічна вакцинація проти COVID-19

Гліб Парфененко
Генеральний директор Pfizer: потрібна щорічна вакцинація проти COVID-19

Альберт Бурла, директор однієї з провідних компаній з виробництва вакцин проти коронавіруса, Pfizer, сказав, що він очікує, що “протягом року” людство повернеться “до нормального життя” після пандемії коронавірусу, але при цьому буде підлягати щорічній вакцинації.

“Я думаю, ми можемо повернутися до нормального життя. Я не думаю, що це означає, що нові варіанти (вірусу) не з’являться. І я не думаю, що це означає, що ми можемо жити нормальним життям без регулярних щеплень”, – сказав Бурла в ефірі телеканалу ABC.

“У нас будуть вакцини, (дія яких) триватиме не менше року. У найбільш ймовірний сценарій мова йде про щорічну ревакцинацію”, – сказав Бурла.

Він пообіцяв в найближчі дні представити американським регуляторам дані досліджень вакцинації, які компанія проводила на дітях у віці 5-11 років. За даними компанії, дослідження підтвердили безпеку і ефективність вакцини і для цієї вікової групи.

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