Генеральный директор Pfizer: нужна ежегодная вакцинация против COVID-19

Альберт Бурла, директор одной из ведущих компаний по производству вакцин против коронавируса, Pfizer, сказал, что он ожидает, что «в течение года» человечество вернется «к нормальной жизни» после пандемии коронавируса, но при этом будет подлежать ежегодной вакцинации.

«Я думаю, мы можем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что новые варианты (вируса) не появятся. И я не думаю, что это означает, что мы можем жить нормальной жизнью без регулярных прививок», — сказал Бурла в эфире телеканала ABC.

«У нас будут вакцины, (действие которых) будет не менее года. В наиболее вероятный сценарий речь идет о ежегодной ревакцинации», — сказал Бурла.

Он пообещал в ближайшие дни представить американским регуляторам данные исследований вакцинации, которые компания проводила на детях в возрасте 5-11 лет. По данным компании, исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины и для этой возрастной группы.