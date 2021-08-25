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Медицина

Генеральний директор Pfizer: можливий новий штам, стійкий до вакцини Covid-19

«Ми можемо виробляти оновлені версії протягом 3 місяців з моменту запуску», - сказав Альберт Бурла.

Гліб Парфененко
Генеральний директор Pfizer: можливий новий штам, стійкий до вакцини Covid-19
BGNES

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла сказав, що експерти глобальної біофармацевтичної компанії визнали імовірною нову вакцінорезістентную версію Сovid-19, повідомляє FOX News.

«Кожен раз, коли в світі з’являється нова версія коронавірусу, наші вчені ловлять її», – сказав Бурла кореспонденту FOX News America’s Newsroom.

«І вони вивчають, чи може цей варіант подолати захист нашої вакцини. Ми ще не визначили жодного, але вважаємо, що одного разу він все ж з’явиться», – визнав Бурла.

Генеральний директор Pfizer додав, що компанія може виробляти оновлені версії своєї вакцини протягом трьох місяців після відкриття нового штаму, пише «Фокус».

«Ми розробили процес, згідно з яким протягом 95 днів з моменту виявлення що викликає занепокоєння варіанту ми зможемо розробити вакцину, спеціально підібрану для нього», – сказав Бурла.

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