Генеральний директор Pfizer: можливий новий штам, стійкий до вакцини Covid-19

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла сказав, що експерти глобальної біофармацевтичної компанії визнали імовірною нову вакцінорезістентную версію Сovid-19, повідомляє FOX News.

«Кожен раз, коли в світі з’являється нова версія коронавірусу, наші вчені ловлять її», – сказав Бурла кореспонденту FOX News America’s Newsroom.

«І вони вивчають, чи може цей варіант подолати захист нашої вакцини. Ми ще не визначили жодного, але вважаємо, що одного разу він все ж з’явиться», – визнав Бурла.

Генеральний директор Pfizer додав, що компанія може виробляти оновлені версії своєї вакцини протягом трьох місяців після відкриття нового штаму, пише «Фокус».

«Ми розробили процес, згідно з яким протягом 95 днів з моменту виявлення що викликає занепокоєння варіанту ми зможемо розробити вакцину, спеціально підібрану для нього», – сказав Бурла.