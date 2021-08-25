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Медицина

Генеральный директор Pfizer: возможен новый штамм, устойчивый к вакцине Covid-19

«Ми можемо виробляти оновлені версії протягом 3 місяців з моменту запуску», - сказав Альберт Бурла.

Глеб Парфененко
Генеральный директор Pfizer: возможен новый штамм, устойчивый к вакцине Covid-19
BGNES

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что эксперты глобальной биофармацевтической компании признали вероятной новую вакцинорезистентную версию Сovid-19, сообщает FOX News.

«Каждый раз, когда в мире появляется новая версия коронавируса, наши ученые ловят ее», — сказал Бурла корреспонденту FOX News America’s Newsroom.

«И они изучают, может ли этот вариант преодолеть защиту нашей вакцины. Мы еще не определили ни одного, но считаем, что однажды он все же появится», — признал Бурла.

Генеральный директор Pfizer добавил, что компания может производить обновленные версии своей вакцины в течение трех месяцев после открытия нового штамма, пишет «Фокус».

«Мы разработали процесс, согласно которому в течение 95 дней с момента обнаружения что вызывает беспокойство варианта мы сможем разработать вакцину, специально подобранную для него», — сказал Бурла.

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