Фармацевтичний гігант Merck запросив екстрене схвалення таблетки від COVID-19

За повідомленнями американських ЗМІ, виробник ліків Merck в понеділок звернувся до місцевих регулюючих органів (FDA) з проханням схвалити таблетку від COVID-19. Це, як повідомляє Associated Press, «додасть абсолютно нову і просту у використанні зброю в світовий арсенал проти пандемії».

Рішення може бути прийняте протягом декількох тижнів. Як повідомляє AP, FDA уважно вивчить дані компанії про безпеку та ефективність препарату, молнупіраірву, перш ніж приймати рішення.

Раніше в цьому місяці компанія Merck оголосила, що ця таблетка вдвічі скоротила кількість госпіталізацій і смертей серед пацієнтів з ранніми симптомами COVID-19.

Побічні ефекти були однаковими між пацієнтами, які приймали ліки, і пацієнтами з тестової групи, які брали пустушку. Але Merck публічно не розкрила типи проблем, про які повідомлялося, що будуть ключовою частиною огляду FDA.

За повідомленнями американських ЗМІ, з самого початку пандемії експерти в області охорони здоров’я наголошували на необхідності зручного планшета. Вони підкреслюють, що мета – створити щось схоже на Таміфлю, ліки від грипу 20-річної давності, яке скорочує хворобу на день або два і знімає такі симптоми, як жар, кашель і закладеність носа.

На початку жовтня компанія Merck оголосила, що буде подавати заявку на отримання екстреної ліцензії в Сполучених Штатах, а також буде звертатися за дозволом до регулюючих органів в інших країнах світу.

Молнупіравір вводиться перорально і зупиняє реплікацію коронавируса в організмі.

AstraZeneca теж намагається

За даними агентства Reuters, експериментальний препарат AstraZeneca (AZN.L) від COVID-19 допоміг знизити ризик важкого захворювання або смерті на пізній стадії дослідження.

Очікувалося, що препарат, суміш двох антитіл під назвою AZD7442, знизить ризик важкої форми COVID-19 або смерті на 50 відсотків у не госпіталізованих пацієнтів з симптомами тривалістю сім днів або менше, що відповідають основній меті дослідження.