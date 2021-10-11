Фармацевтический гигант Merck запросил одобрение таблетки от COVID-19

По сообщениям американских СМИ, компания Merck подала заявку на экстренное одобрение своего перорального препарата от COVID-19 в США.

По сообщениям американских СМИ, производитель лекарств Merck в понедельник обратился в местные регулирующие органы (FDA) с просьбой одобрить таблетку от COVID-19. Это, как сообщает Associated Press, « добавит совершенно новое и простое в использовании оружие в мировой арсенал против пандемии».

Решение может быть принято в течение нескольких недель. Как сообщает AP, FDA внимательно изучит данные компании о безопасности и эффективности препарата, молнупираирву, прежде чем принимать решение .

Ранее в этом месяце компания Merck объявила, что эта таблетка вдвое сократила количество госпитализаций и смертей среди пациентов с ранними симптомами COVID-19.

Побочные эффекты были одинаковыми между пациентами, которые принимали лекарство, и пациентами из тестовой группы, которые принимали пустышку. Но Merck публично не раскрыла типы проблем, о которых сообщалось, которые будут ключевой частью обзора FDA .

По сообщениям американских СМИ, с самого начала пандемии эксперты в области здравоохранения подчеркивали необходимость удобного планшета. Они подчеркивают, что цель — создать что-то похожее на Тамифлю, лекарство от гриппа 20-летней давности, которое сокращает болезнь на день или два и снимает такие симптомы, как жар, кашель и заложенность носа.

В начале октября компания Merck объявила, что будет подавать заявку на получение экстренной лицензии в Соединенных Штатах, а также будет обращаться за разрешением в регулирующие органы в других странах мира.

Молнупиравир вводится перорально и останавливает репликацию коронавируса в организме.

AstraZeneca тоже пытается

По данным агентства Reuters, экспериментальный препарат AstraZeneca (AZN.L) от COVID-19 помог снизить риск тяжелого заболевания или смерти на поздней стадии исследования.

Ожидалось, что препарат, смесь двух антител под названием AZD7442, снизит риск тяжелой формы COVID-19 или смерти на 50 процентов. у не госпитализированных пациентов с симптомами продолжительностью семь дней или менее, отвечающими основной цели исследования.