ГоловнаМедицина«Препарат вдвічі знижує ризик госпіталізації і смерті». Експериментальний препарат проти COVID-19 в...
МедицинаСША

«Препарат вдвічі знижує ризик госпіталізації і смерті». Експериментальний препарат проти COVID-19 в США

Євгеній Подольський

Молнупіравір, експериментальна таблетка проти COVID-19 фармацевтичного концерну Merck & Co., знижує ймовірність госпіталізації і смерті від хвороби вдвічі, заявила американська компанія.

Компанія заявила, що незабаром подасть заявку на схвалення препарату на ринку США. Якщо компанія отримає схвалення, це буде перший в світі препарат проти COVID-19, доступний для пацієнтів. Merck заявила, що в найближчі дні почне переговори з Агентством США з ліків і харчування (FDA).

Таблетки Merck реагують з ферментом коронавіруса, який відповідає за копіювання його генетичного коду і його відтворення. Аналогічно планшет працює і з іншими вірусами.

У клінічних випробуваннях і ті, хто отримував експериментальну таблетку і плацебо, повідомили про побічні ефекти. Компанія не надає більш докладної інформації, тільки повідомила, що більше повідомлень про побічні ефекти надійшло від групи плацебо.

Уряд США оголосив про закупівлю 1,7 мільйона доз препарату, якщо воно буде схвалене для використання FDA. Merck заявила, що до кінця року зможе виробити 10 мільйонів доз молнупіравіра. Ціна планшета поки не відома.

Фармацевтичні компанії Pfizer і Roche Holding AG також працюють над препаратом від Covid-19.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденпандеміявакцинаБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International