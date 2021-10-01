«Препарат вдвічі знижує ризик госпіталізації і смерті». Експериментальний препарат проти COVID-19 в США

Молнупіравір, експериментальна таблетка проти COVID-19 фармацевтичного концерну Merck & Co., знижує ймовірність госпіталізації і смерті від хвороби вдвічі, заявила американська компанія.

Компанія заявила, що незабаром подасть заявку на схвалення препарату на ринку США. Якщо компанія отримає схвалення, це буде перший в світі препарат проти COVID-19, доступний для пацієнтів. Merck заявила, що в найближчі дні почне переговори з Агентством США з ліків і харчування (FDA).

Таблетки Merck реагують з ферментом коронавіруса, який відповідає за копіювання його генетичного коду і його відтворення. Аналогічно планшет працює і з іншими вірусами.

У клінічних випробуваннях і ті, хто отримував експериментальну таблетку і плацебо, повідомили про побічні ефекти. Компанія не надає більш докладної інформації, тільки повідомила, що більше повідомлень про побічні ефекти надійшло від групи плацебо.

Уряд США оголосив про закупівлю 1,7 мільйона доз препарату, якщо воно буде схвалене для використання FDA. Merck заявила, що до кінця року зможе виробити 10 мільйонів доз молнупіравіра. Ціна планшета поки не відома.

Фармацевтичні компанії Pfizer і Roche Holding AG також працюють над препаратом від Covid-19.