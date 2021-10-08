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Медицина

Дослідження: через рік у тих, хто перехворів COVID, можуть виникнути проблеми з серцем

Гліб Парфененко
Дослідження: через рік у тих, хто перехворів COVID, можуть виникнути проблеми з серцем

Люди, які перенесли COVID-19, навіть у легкій формі, через рік можуть зіткнутися з серйозними серцевими проблемами. Як повідомляв Bloomberg у четвер, таке припущення зробила група експертів з епідеміологічного центру адміністрації у справах ветеранів системи охорони здоров’я Сент-Луїса (Міссурі), які провели відповідні дослідження.

У підготовленому ними звіті, який, за даними Bloomberg, може бути опублікований у науковому журналі Nature, зазначається, що ймовірність розвитку серйозних серцевих захворювань у людей, навіть тих, хто легко подолав COVID-19, на 39% вища, ніж у тих, хто не заразилися коронавірусом. І цей ризик тим вищий, чим важче було захворювання.

“Наслідки COVID-19 значні”, – цитує агентство заяву керівника цих досліджень Зіяда Аль-Алі. “Уряди та [національні] системи охорони здоров’я повинні усвідомити реальність того, що COVID-19 кине довгу тінь у вигляді “тривалого COVID” і матиме руйнівні наслідки. Я стурбований тим, що ми не сприймаємо це досить серйозно”.

Він зазначив, що влада повинна вже сформувати ресурсні бази для можливих наслідків, щоб у разі їх появи вони не виявилися нестерпним тягарем для національних систем охорони здоров’я.

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