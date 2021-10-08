ГлавнаяМедицинаИсследование: через год у тех, кто переболел COVID, могут возникнуть проблемы с...
Медицина

Исследование: через год у тех, кто переболел COVID, могут возникнуть проблемы с сердцем

Глеб Парфененко
Исследование: через год у тех, кто переболел COVID, могут возникнуть проблемы с сердцем

Люди, которые перенесли COVID-19, даже в легкой форме, через год могут столкнуться с серьезными сердечными проблемами. Как сообщал Bloomberg в четверг, такое предположение сделала группа экспертов по эпидемиологического центра администрации по делам ветеранов системы здравоохранения Сент-Луиса (Миссури), которые провели соответствующие исследования.

В подготовленном ими отчете, который, по данным Bloomberg, может быть опубликован в научном журнале Nature, говорится, что вероятность развития серьезных сердечных заболеваний у людей, даже тех, кто легко преодолел COVID-19, на 39% выше, чем у тех, кто не заразились ли коронавируса. И этот риск тем выше, чем тяжелее было заболевание.

«Последствия COVID-19 значительные», — цитирует агентство заявление руководителя этих исследований Зияда аль-Али. «Правительства и [национальные] системы здравоохранения должны осознать реальность COVID-19 бросит длинную тень в виде «длительного COVID» и будет иметь разрушительные последствия. Я обеспокоен тем, что мы не воспринимаем это достаточно серьезно».

Он отметил, что власть должна уже сформировать ресурсные базы для возможных последствий, чтобы в случае их появления они не оказались невыносимым бременем для национальных систем здравоохранения.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпандемияДжо Байденпогодавакциназемлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International