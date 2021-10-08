Исследование: через год у тех, кто переболел COVID, могут возникнуть проблемы с сердцем

Люди, которые перенесли COVID-19, даже в легкой форме, через год могут столкнуться с серьезными сердечными проблемами. Как сообщал Bloomberg в четверг, такое предположение сделала группа экспертов по эпидемиологического центра администрации по делам ветеранов системы здравоохранения Сент-Луиса (Миссури), которые провели соответствующие исследования.

В подготовленном ими отчете, который, по данным Bloomberg, может быть опубликован в научном журнале Nature, говорится, что вероятность развития серьезных сердечных заболеваний у людей, даже тех, кто легко преодолел COVID-19, на 39% выше, чем у тех, кто не заразились ли коронавируса. И этот риск тем выше, чем тяжелее было заболевание.

«Последствия COVID-19 значительные», — цитирует агентство заявление руководителя этих исследований Зияда аль-Али. «Правительства и [национальные] системы здравоохранения должны осознать реальность COVID-19 бросит длинную тень в виде «длительного COVID» и будет иметь разрушительные последствия. Я обеспокоен тем, что мы не воспринимаем это достаточно серьезно».

Он отметил, что власть должна уже сформировать ресурсные базы для возможных последствий, чтобы в случае их появления они не оказались невыносимым бременем для национальных систем здравоохранения.