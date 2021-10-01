Депресія може сприяти зараженню COVID-19

Поганий настрій може сприяти зараженню коронавірусом, попередила на «Радіо 1» інфекціоніст Світлана Малиновська.

За її словами, психічне здоров’я сильно впливає на імунну систему. Захисні сили організму знижуються через страх, частих панічних атак і депресії. Фахівці переконані, що нинішній рівень захворюваності багато в чому пов’язаний зі зниженням імунітету.

За словами експерта, психічні ураження коронавіруса іноді настільки великі, що пацієнт може протистояти своїм власним інстинктам, таким як інстинкт самозбереження, закриваючись і відмовляючись від лікування.

Фахівець з інфекційних захворювань говорить, що вплив COVID-19 на когнітивні здібності людини ще повністю не вивчено, але вже відомо, що коронавірус чинить серйозний вплив на психіку пацієнта і призводить до тривалої депресії навіть після повноцінної фізичного навантаження. відновлення.