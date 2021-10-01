ГоловнаМедицинаДепресія може сприяти зараженню COVID-19
Медицина

Депресія може сприяти зараженню COVID-19

Гліб Парфененко
Депресія може сприяти зараженню COVID-19

Поганий настрій може сприяти зараженню коронавірусом, попередила на «Радіо 1» інфекціоніст Світлана Малиновська.

За її словами, психічне здоров’я сильно впливає на імунну систему. Захисні сили організму знижуються через страх, частих панічних атак і депресії. Фахівці переконані, що нинішній рівень захворюваності багато в чому пов’язаний зі зниженням імунітету.

За словами експерта, психічні ураження коронавіруса іноді настільки великі, що пацієнт може протистояти своїм власним інстинктам, таким як інстинкт самозбереження, закриваючись і відмовляючись від лікування.

Фахівець з інфекційних захворювань говорить, що вплив COVID-19 на когнітивні здібності людини ще повністю не вивчено, але вже відомо, що коронавірус чинить серйозний вплив на психіку пацієнта і призводить до тривалої депресії навіть після повноцінної фізичного навантаження. відновлення.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденпандеміявакцинаБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International