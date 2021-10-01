Депрессия может способствовать заражению COVID-19

Плохое настроение может способствовать заражению коронавируса, предупредила на «Радио 1» инфекционист Светлана Малиновская.

По ее словам, психическое здоровье сильно влияет на иммунную систему. Защитные силы организма снижаются из-за страха, частых панических атак и депрессии. Специалисты убеждены, что нынешний уровень заболеваемости во многом связан со снижением иммунитета.

По словам эксперта, психические поражения коронавируса иногда настолько велики, что пациент может противостоять своим собственным инстинктам, таким как инстинкт самосохранения, закрываясь и отказываясь от лечения.

Специалист по инфекционным заболеваниям говорит, что влияние COVID-19 на когнитивные способности человека еще полностью не изучено, но уже известно, что коронавирус оказывает серьезное влияние на психику пациента и приводит к длительной депрессии даже после полноценной физической нагрузки. восстановления.