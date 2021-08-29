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Медицина

Чому перед вакцинацією проти Covid-19 важливо зробити ПЛР-тест?

Якщо після вакцинації хворий погано себе почуває і результат ПЛР позитивний, то вакцина не винна.

Гліб Парфененко
Чому перед вакцинацією проти Covid-19 важливо зробити ПЛР-тест?
BGNES

Людям, які в даний час хворіють, не слід робити щеплення до тих пір, поки вони не одужають. Але іноді Covid-19 розвивається з невеликими симптомами або взагалі без них. Тому можливо, що на вакцинацію прийдуть як ті, хто недавно перехворів, так і ті, хто тільки що заразився, але не знає про це.

“Якщо ви вакцініруете людину, у якої був Covid-19, у нього буде «золотий імунітет» – саме так можна отримати максимальну і найбільш ймовірну довгострокову імунну відповідь”, – сказала Анча Баранова, доктор філософії, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона.

Вона уточнила, що в цих умовах вакцина не встигне сформувати імунну відповідь організму і перебіг хвороби буде залежати тільки від власної імунної відповіді людини.

«Covid-19 з’являється не відразу, тому що людина може подумати, що його хвороба – наслідок вакцинації. Але насправді це буде коронавірус», – цитує Баранова BGNES.

Уникнути такої ситуації дуже просто: перед вакцинацією необхідно пройти ПЛР-тест.

Якщо цього не зробити, і у людини після вакцинації виникли сумніви в своє здоров’я, то той же тест ПЛР допоможе вирішити їх.

«Якщо після вакцинації хворий погано себе почуває і результат ПЛР позитивний, то винна не вакцина, а коронавірусна інфекція», – додала Анча Баранова.

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