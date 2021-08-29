Почему перед вакцинацией против Covid-19 важно сделать ПЦР-тест?

Людям, которые в настоящее время болеют, не следует делать прививки до тех пор, пока они не поправятся. Но иногда Covid-19 развивается с небольшими симптомами или вообще без них. Поэтому возможно, что на вакцинацию придут как те, кто недавно переболел, так и те, кто только что заразился, но не знает об этом.

«Если вы вакцинируете человека, у которого был Covid-19, у него будет «золотой иммунитет» — именно так можно получить максимальную и наиболее вероятную долгосрочный иммунный ответ», — сказала Анча Баранова, доктор философии, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

Она уточнила, что в этих условиях вакцина не успеет сформировать иммунный ответ организма и течение болезни будет зависеть только от собственной иммунного ответа человека.

«Covid-19 появляется не сразу, потому что человек может подумать, что его болезнь — следствие вакцинации. Но на самом деле это будет коронавирус», — цитирует Баранова BGNES.

Избежать такой ситуации очень просто: перед вакцинацией необходимо пройти ПЦР-тест.

Если этого не сделать, и у человека после вакцинации возникли сомнения в своем здоровье, то тот же тест ПЦР поможет решить их.

«Если после вакцинации больной плохо себя чувствует и результат ПЦР положительный, то виновата не вакцина, а коронавирусная инфекция», — добавила Анча Баранова.