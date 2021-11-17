Чай з корицею і його чудеса для здоров’я, 5 дивовижних властивостей напою

Кориця – прекрасна пряність із солодкуватим і водночас пряним смаком. Вона відома своєю здатністю контролювати рівень цукру в крові, тому є у ряді добавок, що допомагають контролювати діабет. Це також потужний антиоксидант, який протидіє запаленню у тканинах та бере участь у профілактиці багатьох хронічних захворювань. Ви можете додавати його в свій капучино, в каву, в різні тістечка, смузі. А можна приготувати його як чай.

Чай із корицею дуже корисний для здоров’я. За словами Тари Коулман, дієтолога, якого цитує сайт realsimple.com, чай з корицею заслуговує на особливе місце в повсякденному житті через безліч корисних властивостей.

Як заварити чай із корицею?

Щоб витягти з кориці всі активні інгредієнти та поживні речовини, ви можете приготувати відвар, залишивши паличку кориці кип’ятити в 1 склянці води протягом 15 хвилин. Потім процідіть рідину та насолоджуйтесь. Ви можете додати часточку свіжого лимона та трохи меду, щоб підсолодити напій та додати більше корисних речовин.

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Чому домашній чай з корицею такий корисний для здоров’я?

1. Він сповнений антиоксидантів.

Антиоксиданти – це речовини, які борються з вільними радикалами та нейтралізують їх дію. Вони також є одними з найцінніших помічників у боротьбі із запаленнями – передумовою хронічних та дегенеративних захворювань. Чай із корицею містить поліфеноли, які є антиоксидантами. Вони захищають клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Вони можуть бути корисними при профілактиці різних захворювань.

2. Допомагає придушити запалення.

Кориця – потужний протизапальний засіб. Чай з корицею допомагає придушити загальне запалення у тканинах та організмі, знижуючи ризик різних небезпечних захворювань. Цією властивістю кориця зобов’язана фенольним сполукам, що містяться в її складі. Їхні властивості підтверджені дослідженнями, опублікованими в журналі AOCA, цитованому сайтом realsimple.com.