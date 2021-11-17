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Чай с корицей и его чудеса для здоровья, 5 удивительных свойств напитка

Глеб Парфененко
5 неймовірно корисних властивостей чаю з корицею

Корица – прекрасная пряность со сладковатым и одновременно пряным вкусом. Она известна своей способностью контролировать уровень сахара в крови, поэтому есть в ряде добавок, помогающих контролировать диабет. Это также мощный антиоксидант, противодействующий воспалению в тканях и участвующий в профилактике многих хронических заболеваний. Вы можете добавлять его в свой капучино, в кофе, в разные пирожные, смузи. А можно приготовить его как чай.

Чай с корицей очень полезен для здоровья. По словам Тары Коулман, диетолога, которого цитирует сайт realsimple.com, чай с корицей заслуживает особого места в повседневной жизни из-за множества полезных свойств.

Как заварить чай с корицей?

Чтобы извлечь из корицы все активные ингредиенты и питательные вещества, можно приготовить отвар, оставив палочку корицы кипятить в 1 стакане воды в течение 15 минут. Затем процедите жидкость и наслаждайтесь. Вы можете добавить дольку свежего лимона и немного меда, чтобы подсластить напиток и добавить больше полезных веществ.

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Почему домашний чай с корицей так полезен для здоровья?

1. Он полон антиоксидантов.

Антиоксиданты – это вещества, которые борются со свободными радикалами и нейтрализуют их действие. Они также являются одними из самых ценных помощников в борьбе с воспалениями – причиной хронических и дегенеративных заболеваний. Чай с корицей содержит полифенолы, являющиеся антиоксидантами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Они могут быть полезны при профилактике разных заболеваний.

Чому домашній чай з корицею такий корисний для здоров'я?
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2. Помогает подавить воспаление.

Корица – мощное противовоспалительное средство. Чай с корицей помогает подавить всеобщее воспаление в тканях и организме, снижая риск различных опасных заболеваний. Этим свойством корица обязана фенольным соединениям, содержащимся в ее составе. Их свойства подтверждены исследованиями, опубликованными в журнале AOCA, цитируемом сайтом realsimple.com.

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