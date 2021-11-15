Чи існує корисне борошно? Які види борошна вибрати як найкорисніше

Борошно – невід’ємна частина раціону. З нього роблять хліб, макарони, випічку, улюблені страви, які століттями були присутніми у культурі багатьох народів. Хліб і макарони є частиною раціону, але, як ми знаємо, біле борошно пшеничне вважається одним з головних ворогів стрункої фігури. Також вважається фактором підвищеного ризику діабету, серцево-судинних захворювань, ожиріння.

При пошуку здорової і корисної альтернативи білому, пшеничному борошну, одне з наших головних міркувань є ступінь очищення. Чим більш рафіноване борошно, яке ми використовуємо для всіх видів випічки, тим більше воно втрачає свою харчову цінність. У процесі рафінування пшениця позбавляється висівок і зародків, які є основними носіями поживної цінності. Без цих компонентів пшениця не містить поживних речовин, пише sciencedirect.com.

Таким чином, біле борошно залишається висококалорійним, але з низьким вмістом корисних білків, клітковини, корисних жирів та вуглеводів. З цієї причини біле борошно є одним із провідних факторів ожиріння, діабету, високого кров’яного тиску, серцево-судинних захворювань.

Це означає, що, згідно з WebMD, чим більш рафіноване борошно, тим вищий ризик для здоров’я. Чим менш рафіноване борошно, тим кориснішим буде вибір. Найбільш корисними вважаються борошно на основі зерен, борошно грубого помелу, горіхове борошно.

Які поживні якості нерафінованого борошна та альтернативного борошна?

Є багато варіантів вибору здорового борошна. Серед них мигдаль, кокос, рис, овес, кіноа, цільнозернова неочищена пшениця. Люди, які намагаються виключити зі свого раціону біле борошно та макарони без глютену, можуть включати горіхове борошно, мигдальне борошно, кокосове борошно та вівсяне борошно. Кокосове борошно – це не горіхове борошно, але все ж таки це дуже хороший вибір, особливо для людей, які страждають алергією на горіхи.

Мигдальне і кокосове борошно дуже багате на корисні жири і клітковину, в них менше вуглеводів, що робить їх відмінними засобами для контролю рівня цукру в крові та інсуліну. За даними Інституту Джонса Хопкінса, мигдальне борошно є дуже добрим джерелом магнію і вітаміну Е.

Злаки – чудовий вибір, і вони не менш корисні, ніж горіхи. Борошно з рису, гречки, вівса, кіноа не містить глютена. У той же час вони надзвичайно багаті на білок, клітковину, вітамін B6, залізо, калій, кальцій. Нерафінована пшенична мука містить глютен, але також містить повний набір поживних речовин, доступних у цільнозернових продуктах. За даними сайту healthline.com, це чудове джерело складних вуглеводів, клітковини, заліза та калію.

Є багато варіантів вибору корисного борошна, крім очищеного білого борошна. Не бійтеся скуштувати кожне з них. Вони заслуговують на місця за столом.