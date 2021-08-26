Ще одна країна визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19

25 серпня заступник міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитро Сенік прийняв посла Мальтійської Республіки в Україні Джона Дебоно (з резиденцією у м. Валлета), який перебуває в Україні з візитом в контексті участі в роботі саміту Кримської платформи та урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, повідомило МЗС України.

Джон Дебоно запевнив, що Мальта незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та розглядає проведення саміту Кримської платформи як надзвичайно важливий захід задля деокупації Криму.

Посол повідомив, що, відповідно до рекомендації ЄС, уряд Мальти ухвалив рішення про визнання українських цифрових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, що сприятиме спрощенню умов поїздок громадян.

Дмитро Сенік та Джон Дебоно також обговорили кроки для збільшення обсягів торгівлі та інвестицій. Заступник глави МЗС України підкреслив, що вихід українських експортерів на мальтійський ринок є одним із пріоритетних напрямів відносин України та Мальти.

У цьому контексті співрозмовники домовились опрацювати питання організації спільного бізнес-форуму.