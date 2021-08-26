Еще одна страна признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19

25 августа заместитель министра иностранных дел Украины (CDTO) Дмитрий Сеник принял посла Мальтийской Республики в Украине Джона Дебоно (с резиденцией в г.. Валлета), который находится в Украине с визитом в контексте участия в работе саммита Крымской платформы и торжествах по случаю 30-й годовщине Независимости Украины, сообщил МИД Украины.

Джон Дебоно заверил, что Мальта неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и рассматривает проведение саммита Крымской платформы как чрезвычайно важное мероприятие для деоккупации Крыму.

Посол сообщил, что, согласно рекомендации ЕС, правительство Мальты принял решение о признании украинских цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19, что будет способствовать упрощению условий поездок граждан.

Дмитрий Сеник и Джон Дебоно также обсудили шаги для увеличения объемов торговли и инвестиций. Заместитель главы МИД Украины подчеркнул, что выход украинских экспортеров на мальтийский рынок является одним из приоритетных направлений отношений Украины и Мальты.

В этом контексте собеседники договорились проработать вопрос организации совместного бизнес-форума.