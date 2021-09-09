ГоловнаПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯВ Північній Македонії сталася пожежа в лікарні для хворих COVID. Є жертви
ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

В Північній Македонії сталася пожежа в лікарні для хворих COVID. Є жертви

Євгеній Подольський

Щонайменше 10 людей загинули в результаті пожежі в лікарні covid в Північній Македонії. Міністр охорони здоров’я Венко Пилипче повідомив, що число підтверджених жертв може збільшитися. Він також висловив співчуття сім’ям загиблих.

«На даний момент підтверджено десять смертей в цій пожежі, але число загиблих може збільшитися. Це дуже сумний день», – написав у Twitter міністр охорони здоров’я Венко Пилипче, висловивши «либокі співчуття» сім’ям загиблих.

Пожежу вдалося приборкати, поки невідомо, чим вона викликана і скільки хворих було в лікарні.

Модульний госпіталь був побудований в минулому році для потреб хворих COVID-19. Місто Тетово розташоване на північному заході країни. Більшість його жителів – етнічні албанці.

У Північній Македонії, населення якої становить 2 мільйони людей, з початку серпня число коронавірусних інфекцій різко зросла. За останні 24 години там підтверджено понад 700 нових випадків зараження і 24 випадки смерті. З початку пандемії в Північній Македонії від COVID-19 померло понад 6000 чоловік.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанБлизький Східвакцинапожежапандемія

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International