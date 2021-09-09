В Північній Македонії сталася пожежа в лікарні для хворих COVID. Є жертви

Щонайменше 10 людей загинули в результаті пожежі в лікарні covid в Північній Македонії. Міністр охорони здоров’я Венко Пилипче повідомив, що число підтверджених жертв може збільшитися. Він також висловив співчуття сім’ям загиблих.

«На даний момент підтверджено десять смертей в цій пожежі, але число загиблих може збільшитися. Це дуже сумний день», – написав у Twitter міністр охорони здоров’я Венко Пилипче, висловивши «либокі співчуття» сім’ям загиблих.

Пожежу вдалося приборкати, поки невідомо, чим вона викликана і скільки хворих було в лікарні.

Ten people died in a fire on Wednesday at a hospital treating coronavirus patients in North Macedonia. pic.twitter.com/uMNl9xXVXa — handsm (@handsm54350947) September 9, 2021

Модульний госпіталь був побудований в минулому році для потреб хворих COVID-19. Місто Тетово розташоване на північному заході країни. Більшість його жителів – етнічні албанці.

Covid: North Macedonia hospital fire kills at least 10 https://t.co/wUvmyulxms — BBC News (World) (@BBCWorld) September 9, 2021

У Північній Македонії, населення якої становить 2 мільйони людей, з початку серпня число коронавірусних інфекцій різко зросла. За останні 24 години там підтверджено понад 700 нових випадків зараження і 24 випадки смерті. З початку пандемії в Північній Македонії від COVID-19 померло понад 6000 чоловік.