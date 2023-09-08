У Таїланді згоріла одна з головних визначних пам’яток країни

Сильна пожежа завдала серйозної шкоди плавучому ринку Паттаї “Чотири регіони” – збитки оцінюються в 50 мільйонів бат, передає Pattaya News.

Імовірно, пожежа розпочалася у дерев’яній будівлі туалету у четвер (7 вересня) після 19 вечора. На місце займання прибули поліція, пожежники та близько 20 одиниць техніки. Пожежу було ліквідовано за три години.

На даному етапі вартість збитків оцінюється як мінімум у 50 мільйонів бат. За даними видання, багато продавців намагалися витягнути речі з вогню, а дехто стрибав у воду, рятуючи свої життя.

Мер міста Паттая Порамезе Нгампічес прибув на місце події невдовзі після початку пожежі та разом із старшими посадовими особами пожежної охорони організував командний центр, щоб визначити точну причину пожежі та надати підтримку постраждалим.

Плавучий ринок Паттаї є головною туристичною визначною пам’яткою площею близько 60 акрів і складається в основному з бамбука та дерева. На ринку працюють сотні кіосків, і зазвичай на день його відвідують тисячі туристів.