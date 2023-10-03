У п’ятизірковому турецькому готелі сталася пожежа через забуту туристом зарядку

В Анталії на даху п’ятизіркового готелю спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, причиною займання міг стати зарядний пристрій, який турист із Киргизстану забув у розетці, повідомляє Beyaz Gundem.

Зазначається, що під час гасіння пожежі частина гостей залишила готель із валізами. І все ж зовсім без жертв не обійшлося – влада повідомила про одного постраждалого.

“Пожежа спалахнула близько 10:15 на даху будівлі, де розташований вхід до п’ятизіркового готелю в районі Гюндогду. Через сильне задимлення на місце прибули пожежники, медики та поліцейські.

Внаслідок пожежі заподіяно матеріальні збитки даху та деяким приміщенням готелю. Пожежа була взята під контроль і загашена приблизно через 30 хвилин після прибуття бригади.

“Попередньо встановлено, що спалах виник у результаті вибуху зарядного пристрою, який турист забув в електричній розетці”, – прокоментували інцидент співробітники пожежної служби.

На думку директора Turan Prince Hotels Зекайя Айдина, зарядку в розетці залишив гість із Киргизстану, тому що вибух пристрою стався у кімнаті, де він зупинявся.