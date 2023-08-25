Пожежа на турецькому курорті переросла в національне лихо, закривши головну протоку в Туреччині

Лісова пожежа поряд із курортом Чанаккале переросла у національне лихо. Принаймні Туреччина вперше закрила рух через одну з двох своїх головних проток — Дарданелами, що з’єднують Мармурове та Егейські моря, на березі якого розташований курорт Чанаккале.

Згідно з інформацією турецької преси, о 3 годині ночі з 23 на 24 серпня за місцевим часом у Туреччині було ухвалено рішення повністю перекрити рух суден по протоці. Розпорядження видало Міністерство транспорту та інфраструктури. Раніше в протоці дозволено було рух лише в один бік.

Нагадаємо, що сама пожежа розпочалася у лісовій зоні курорту біля села Каядері. Всього евакуйовано щонайменше 9 невеликих населених пунктів, вогонь охопив 1500 га землі, 800 га з яких займають ліси. За останньою інформацією, евакуйовано понад 1200 осіб із 11 населених пунктів. До лікарень відправлено 83 особи, які постраждали від вдихання диму від пожеж. Вже пролунала версія, що ймовірна причина – підпал. Або принаймні людський фактор.

Також повідомляється, що на даний момент особовий склад борців з вогнем збільшено до 2700 осіб, до боротьби з вогнем підключено також 8 літаків і 26 гелікоптерів, а також сотні одиниць будівельної техніки.

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